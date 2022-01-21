У Борисполі провели акцію за участі Збройних Сил України. До них також долучилися музиканти оркестру почесної варти Окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.

До теми Зеленський вшанував кіборгів, які загинули, захищаючи Донецький аеропорт

Вшанування героїв Донецького аеропорту в Борисполі: дивіться відео

Вшанування в Києві

Окрім Борисполя, панахида за загиблими захисниками Донецького аеропорту відбулася також у київському Михайлівському золотоверхому соборі. До богослужіння долучилися військові, а також родичі та друзі тих, хто загинув. Про це повідомляє "Великий Київ". У Михайлівському соборі молились за захисників ДАП / Фото Big Kyiv

Які міста долучилися до акції

Вшанування кіборгів одночасно відбулося на летовищах семи міст – Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська, Львова, Одеси та Харкова. Зокрема, в аеропорту Одеси виступив Центр військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України. Музиканти зіграли 3 композиції.

Вшанування кіборгів в аеропорту Одеси: дивіться відео

Оркестр Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба також вшанував героїв. Курсанти виконали мелодії та декламували вірші.

У Харкові вшанували оборонців ДАП: дивіться відео

Що відомо про оборону Донецького летовища

Бої за донецький аеропорт тривали 242 дні. Оборона, яку тримали як і військові, так і волонтери та медики, тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Бойовики прагнули захопити об'єкт, бо він був стратегічно важливим.

Російські окупанти 20 січня 2015 року підірвали новий термінал аеропорту. Через це під бетоном опинилася частина українських захисників. Військові, які вціліли, 22 січня 2015 року покинули летовище.

Текст публікації Міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" приєднався до Всеукраїнської акції вшанування пам’яті подвигу героїв, які самовіддано та мужньо боронили Донецький аеропорт.

20 січня 2022 року виповнилось 7 років 242-денній героїчній обороні Міжнародного аеропорту "Донецьк".

Акція проводиться за участі Ансамблю Збройних Сил України та музикантів оркестру почесної варти Окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Одночасно акція проходить ще в шести українських аеропортах – у Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Одесі та Харкові.