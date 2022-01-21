В Борисполе была проведена акция с участием Вооруженных Сил Украины. К ним присоединились музыканты оркестра почетного караула Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого.

К теме Зеленский почтил киборгов, которые погибли, защищая Донецкий аэропорт

Как почтили память героев Донецкого аэропорта в Борисполе: смотрите видео

Почтили память в Киеве

Кроме Борисполя, панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта состоялась также в киевском Михайловском златоверхом соборе. К богослужению присоединились военные, а также родственники и друзья погибших. Об этом сообщает "Большой Киев".

В Михайловском соборе молились о защитниках ДАП / Фото Big Kyiv

Какие города присоединились к акции

Почтили память киборгов одновременно на аэродромах семи городов – Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска, Львова, Одессы и Харькова. В частности, в аэропорту Одессы выступил Центр военно-музыкального искусства Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Музыканты сыграли 3 композиции.

Как почтили память киборгов в аэропорту Одессы: смотрите видео

Оркестр Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба также почтил героев. Курсанты исполнили мелодии и читали стихи.

В Харькове почтили защитников ДАП: смотрите видео