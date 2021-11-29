На Воскресенке водитель Tesla устроил жуткое ДТП с тройным ударом

На столичной Воскресенке водитель Tesla спровоцировал жуткую ночную аварию. Она произошла на бульваре Перова 29 ноября.

О пострадавших пока ничего неизвестно, однако в результате столкновения серьезные повреждения получил не только элитный автомобиль, но и другая машина.

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Три удара и рикошет

Сначала водитель Tesla въехал в отбойник.

Сила столкновения была настолько велика, что автомобиль отбросило в Skoda, которая двигалась по соседней полосе.

После столкновения Tesla снова оказалась в отбойнике.

На видео можно заметить, что у Skoda от удара сплющило заднюю левую часть и дверь, а также оторвало передний бампер. Что же касается Tesla, то она получила меньшие повреждения. На водительском сиденье сработала подушка безопасности.

Еще одна серьезная автокатастрофа на Перова

На место происшествия прибыли два экипажа полиции.

На бульваре Перова еще одно тройное дорожно-транспортное происшествие произошло 25 ноября. Тогда водитель мусоровоза не пропустил скорую помощь и врезался в нее. От удара реанимобиль срикошетил в Lexus.

На бульваре Перова Tesla дважды врезалась в отбойник и влетела в Skoda: видео

Текст публикации "Киева оперативного":

На Перова, по словам очевидцев, водитель Tesla влетел в отбойник, затем в Skoda, а затем снова в отбойник. Информация о потерпевших уточняется.