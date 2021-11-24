Инцидент произошел примерно в 19:00. Известно, что за рулем легковушки была 23-летняя женщина.
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Хотела проскочить впереди всех
- Авария произошла из-за того, что водитель дорогого авто поворачивала на дороге, но не уступила автобусу.
- В результате столкновения водитель Cadillac и ее пассажирка получили незначительные травмы и были госпитализированы в больницу.
- Что касается водителя и пассажиров автобуса, то они, к счастью, не пострадали.
Для выяснения обстоятельств аварии на место инцидента прибыли патрульные полицейские и следователи.
От удара у Cadillac смяло переднюю боковую часть / Фото с фейсбука Вышгородского районного управления полиции
К счастью, водитель и пассажиры автобуса не пострадали / Фото с фейсбука Вышгородского районного управления полиции
Похожая авария с автобусом под Броварами
В селе Погребы вблизи Броваров в начале ноября столкнулись пассажирский автобус БАЗ и Volkswagen Transporter. В результате пятерых травмированных людей забрали в больницу. Среди них – трое детей.
Текст публикации Вышгородского районного управления полиции:
Полиция Вышгородщины устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса.
Сегодня около 19 часов в городе Вышгород произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, 23-летняя водитель автомобиля Cadillac выполняла маневр поворота в разрешенном месте и не уступила дорогу автобусу.
В результате аварии водитель и пассажирка автомобиля Cadillac получили телесные повреждения и попали в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники отдела реагирования патрульной полиции и следственно оперативная группа Вышгородского районного управления полиции.
После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествию.