Інцидент трапився приблизно о 19:00. Наразі відомо, що за кермом легковика була 23-річна жінка.

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Хотіла проскочити перед усіма

Аварія сталася через те, що водійка дорогого авто повертала на дорозі, але не надала перевагу в русі автобусу.

В результаті зіткнення кермувальниця Cadillac та її пасажирка зазнали незначних травм і були ушпиталені до лікарні.

Що ж до водія та пасажирів автобусу, то вони, на щастя, не постраждали.

Для з'ясування обставин автотрощі на місце інциденту прибули патрульні поліцейські та слідчі.



Від удару в Cadillac зім'яло передню бокову частину / Фото з фейсбуку Вишгородського районного управління полції



На щастя, водій та пасажири автобусу не постраждали / Фото з фейсбуку Вишгородського районного управління поліції

Схожа аварія з автобусом під Броварами

У селі Погреби поблизу Броварів на початку листопада зіштовхнулися пасажирський автобус БАЗ та Volkswagen Transporter. В результаті п'ятьох травмованих людей забрали до лікарні. Серед них – троє дітей.

Текст публікації Вишгородського районного управління поліції:

Поліція Вишгородщини встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса.

Сьогодні приблизно о 19 годині у місті Вишгород відбулося зіткнення автобусу та легкового автомобіля. За попередніми даними, 23-річна водійка автомобіля Cadillac виконувала маневр повороту у дозволеному місці та не надала перевагу в русі автобусу.

В результаті аварії водійка та пасажирка авто Cadillac отримали тілесні ушкодження і потрапили до медичного закладу. Водій та пасажири автобуса не постраждали.

На місці події працюють працівники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

Після встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.