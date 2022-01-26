Возле аэропорта "Борисполь" перевернулось авто с людьми, которые любовались самолетами

Вблизи аэропорта "Борисполь" в ночь на 26 января произошла авария. Там перевернулось авто с людьми, которые хотели полюбоваться взлетом самолетов.

Впрочем, 24-летний сотрудник аэропорта, который был за рулем, не учел обстановку на дороге. Такая опрометчивость и спровоцировала аварию.

К теме В полиции рассказали, как погрузчик врезался в самолет в "Борисполе"

Не обошлось без пострадавших

Инцидент произошел в 2 часа ночи. Водитель Mercedes-Benz Vito не справился с управлением и выехал за пределы дороги. В результате машина перевернулась на бок.

Одна из ее пассажирок, 20-летняя девушка, получила травмы. С места происшествия ее забрали в Бориспольскую больницу для осмотра врачами.



Водитель выехал за пределы дороги и перевернулся / Фото полиции Киевской области



В результате аварии пострадала 20-летняя девушка / Фото полиции Киевской области



За рулем авто был 24-летний сотрудник аэропорта / Фото полиции Киевской области

В деталях аварии пока разбираются следователи. В то же время правоохранители призвали всех водителей не пренебрегать правилами дорожного движения, не превышать скорость и учитывать ухудшение погоды.