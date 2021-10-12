Возле Майдана Независимости вспыхнул масштабный пожар на крыше дома – жуткие фото и видео

В центре Киева вблизи Майдана Независимости вспыхнул серьезный пожар. Фото и видео с места происшествия начали появляться в Сети утром 12 октября.

Дым от нее настолько сильный, что его видно практически из любой точки города. Сейчас о пострадавших ничего неизвестно.

По теме В Киеве на Крещатике вспыхнул масштабный пожар: видео

Горит крыша

Пламя охватило крышу 5-этажного дома на улице Костельной, 2в. Туда немедленно отправились экипажи спасателей ГСЧС. По информации телеграм-канала dtp.kiev.ua, в пожаре повышенная сложность. Кроме того, у места инцидента очень мало места для подъезда техники.

Огонь бушует

По состоянию на 8: 14 спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров. Хотя сначала огонь охватил 150 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из здания всех жильцов. Для тушения пламени прибыло 10 единиц техники и 39 членов экипажей.

Из-за пожара возник транспортный коллапс

В пресс-службе КГГА предупредили, что из-за пожара движение по улице Костельной в обоих направлениях перекрыли.

В центре Киева вспыхнул пожар на крыше / Фото ГСЧС, dtp.kiev.ua, "Типичный Киев", "Киев сейчас", "Киев оперативный", Pavlovskiy News

Возле Майдана Независимости загорелась крыша дома: видео​

В центре Киева тушат крышу дома: видео

В центре Киева возник серьезный пожар: видео

Новость обновляется.