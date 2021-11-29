Возле Выдубичей произошла массовая авария из 5 автомобилей: кадры мегазатора

В Киеве на Столичном шоссе столкнулись пять автомобилей. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло утром 29 ноября.

О том, пострадал ли кто-то в результате аварии, пока неизвестно. Однако на кадрах с места происшествия видно, что машины сбились в кучу на одном месте.

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Авария парализовала движение

Из-за серьезной аварии движение в направлении станции метро "Выдубичи" существенно усложнилось. Водители были вынуждены долго стоять в большой пробке. Впрочем, на 9:39 движение удалось восстановить в нормальном режиме.

Несчастливое Столичное шоссе

Подобная авария на том же месте произошла и вечером 23 ноября. В тот день там столкнулись такси, две легковушки и авто полиции. Ситуацию осложнило еще и ухудшение погоды, ведь на дороге после снегопада образовался гололед.

На Столичном шоссе столкнулись 5 автомобилей: видео

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Текст публикации Патрульной полиции Киева:

На Столичном шоссе – ДТП с участием пяти автомобилей. Движение затруднено в направлении станции метро "Выдубичи". Движение возобновлено.