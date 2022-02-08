Вытащили металл: вандалы в Вышгороде разбили пианино

Инструмент стоял на набережной города. Информация о его разрушении была опубликована 5 февраля.

Пианино было туристической изюминкой и арт-объектом. Около него любили фотографироваться.

К теме В Киеве отреставрировали знаменитое революционное пианино

Таким пианино было до разрушения / Фото фейсбук-страницы "Жизнь города Вышгород"

Почему могли разрушить

В соцсетях люди предполагают, что уничтожить инструмент могли искатели металла. Такие выводы сделали, потому что из пианино забрали все металлические детали.

Вандалами могли быть искатели металла / Фото фейсбук-страницы "Жизнь города Вышгород"

Другие случаи вандализма в Украине

Новогодние украшения в Днепре неизвестные разрушили 30 января. Они подожгли и разрисовали праздничные фигуры.

В Черновцах в декабре 2021 года общественные активисты установили домики для буккросинга – обмена книгами. Однако большинство этих объектов разрушили.

В ноябре 2021 года во Львове уничтожили граффити с еврейским торговцем и нарисовали свастику. Граффити ранее было создано в рамках уличной выставки.

Полный текст публикации фейсбук-страницы "Жизнь города Вышгород"

Одна из самых музыкальных и посещаемых изюминок города – разрушена.

Спасибо людям, которые установили эту красоту.

И очень не благодарим тех, кто сделал с этой красотой такое.