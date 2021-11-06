Злоумышленник на моноколесе: будут судить мужчину, пытавшегося поджечь Офис омбудсмена и суд
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве будут судить 51-летнего мужчину, который в августе пытался поджечь Офис омбудсмена и Кассационный уголовный суд Верховного суда. Обвинительный акт уже направили в суд.
Обвинительный акт направила Печерская прокуратура Киева.
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Инциденты с поджогами произошли 26 августа
Сообщения о поджогах поступили в полицию около 15:00 26 августа. Бутылку с зажигательной смесью неизвестный мужчина бросил к двери помещения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на улице Институтской.
На этом злоумышленник не ограничился: он поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного суда на Филиппа Орлика.
Правоохранители быстро поймали злоумышленника
Правоохранителям удалось поймать поджигателя практически "на горячем". Им оказался 51-летний уроженец Херсона: мужчина заранее спланировал преступления и подготовил себе "орудие".Любопытно! Мужчина во время совершения преступлений передвигался на моноколесе. Своим мотивом херсонец назвал недовольство деятельностью государственных органов по решению его семейных проблем.
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Поджигателю выдвинули обвинение в умышленном повреждении чужого имущества, совершенное путем поджога. Ущерб оценили почти в 100 тысяч гривен. Также в отношении обвиняемого выдвинули и гражданские иски – по возмещению имущественного ущерба. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.
Смотрите фото с места событий / Фото Киевской городской прокуратуры:
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