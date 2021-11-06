Обвинувальний акт скерувала Печерська окрудна прокуратура Києва.

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Інциденти з підпалами стались 26 серпня

Повідомлення про підпали надійшли до правоохоронців близько 15:00 26 серпня. Пляшку з запальною сумішшю невідомий чоловік кинув до дверей приміщення уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що на вулиці Інститутській.

На цьому зловмисник не обмежився: він підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду Верховного Суду, що на Пилипа Орлика.

Правоохоронці швидко впіймали зловмисника

Правоохоронцям вдалось впіймати палія практично "на гарячому". Ним виявився 51-річний уродженець Херсонщини: чоловік наперед спланував злочини і підготував собі "знаряддя".

Цікаво! Чоловік під час скоєння злочинів пересувався на моноколесі. Своїм мотивом херсонець назвав невдоволення діяльністю державних органів щодо вирішення його сімейних проблем.

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Палію висунули обинувачення в умисному пошкодженні чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Збитки оцінили у майже 100 тисяч гривень. Також щодо обвинуваченого висунули і цивільні позови – щодо відшкодування майнової шкоди. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.

Дивіться фото з місця подій / Фото Київської міської прокуратури:

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