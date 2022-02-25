Об этом сообщили в пресс-центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины 25 февраля в 7:48. Выезд на трассу недоступен.

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Подрыв моста

Известно, что у Димера и Иванкова продолжаются ожесточенные бои. В направлении Киева продвинулось большое количество российской бронетехники.

Вблизи Киева защитники сдерживают вражескую технику / Фото ВСУ

Превосходящие силы врага ВСУ остановили на рубеже реки Тетерев. Для того, чтобы техника оккупантов не прошла дальше, мост через реку взорван.

С целью задержания врага пришлось взорвать мост / Фото ВСУ

ВСУ не дают врагу продвинуться в сторону Киева / Фото из телеграма Антона Геращенко

Наступление на Киев

25 февраля ночью госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о вероятном нападении России на Киев. По предварительной информации, оккупанты планируют окружить украинскую столицу.

Ночью в разных районах Киева слышали взрывы. Известно, что враг применил крылатые или баллистические ракеты, которые удалось отбить Вооруженным силам Украины. Российский самолет удалось сбить.

В дом на Дарнице попали обломки сбитого беспилотника, людей оперативно эвакуировали. В здании возник пожар, известно о по меньшей мере 3 пострадавших.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.