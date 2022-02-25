Про це повідомили у пресцентрі Сухопутних військ Збройних сил України 25 лютого о 7:48. Виїзд на трасу недоступний.

До теми Тактична група захищає Гостомель, а системи ППО прикривають небо над Києвом, – Генштаб ЗСУ

Підрив мосту

Відомо, що біля Димера та Іванкова тривають запеклі бої. В напрямку Києва просунулась велика кількість російської бронетехніки.



Поблизу Києва захисники стримують ворожу техніку / Фото ЗСУ

Переважаючі сили ворога ЗСУ зупинили на рубежі річки Тетерів. Для того, щоб техніка окупантів не пройшла далі, міст через річку підірвали.



З метою стримання ворога довелося підірвати міст / Фото ЗСУ



ЗСУ не дають ворогу просунутися в бік Києва / Фото з телеграму Антона Геращенка

Наступ на Київ

25 лютого вночі держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про ймовірний напад Росії на Київ. За попередньою інформацією, окупанти планують оточити українську столицю.

Уночі в різних районах Києва чули вибухи. Відомо, що ворог застосував крилаті або балістичні ракети, які вдалося відбити Збройним силам України. Російський літак вдалося збити.

В будинок на Дарниці влучили уламки збитого безпілотника, людей оперативно евакуювали. У будівлі виникла пожежа, відомо про щонайменше 3 потерпілих.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.