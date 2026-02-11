Пакет "максимум" – за 15 тисяч: у Києві батько та син організували схему заробітку на ухилянтах

У Києві правоохоронці викрили чергову схему заробітку на чоловіках мобілізаційного віку. Батько та син обіцяли “вирішити питання” зі зняттям із розшуку, бронюванням та навіть незаконним виїздом за кордон.

За свої послуги вони просили до 15 тисяч доларів, нині обом повідомили про підозру. Про це повідомляє поліція Київщини.

Що відомо про діяльність батька ти сина?

У столиці слідчі поліції викрили незаконну діяльність двох чоловіків, які організували схему заробітку на ухилянтах. Зловмисники – батько та син – пропонували "клієнтам" допомогу в уникненні мобілізації.

За даними правоохоронців, 44-річний киянин через знайомих знаходив чоловіків, які хотіли уникнути служби, та пропонував цілий пакет незаконних послуг. Серед них – зняття з розшуку в системі "Оберіг", працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури, оформлення бронювання та організація незаконного перетину кордону.

Вартість такого "пакета" сягала 15 тисяч доларів, з яких 10 тисяч – вимагали авансом.

Щоб уникнути викриття, до схеми чоловік залучив свого сина – той відповідав за отримання грошей. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність і затримали обох фігурантів.

Обом чоловікам уже повідомили про підозру. Батькові інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон та зловживання впливом, а синові – пособництво у цих злочинах. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

