Вмовляла київського стрілка здатися: що відомо про перемовницю КОРДу Валерію Кривенко
Стрілка, який забарикадувався у "Велмарті" з людьми, упродовж 40 хвилин переконували здатися. Переговори з озброєним нападником вела поліцейська Валерія.
Валерія Кривенко відіграла важливу роль у знешкодженні терориста і порятунку заручників. За словами речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс, юна поліцейська "взяла на себе надскладну місію".
Що відомо про перемовницю Валерію Кривенко?
У поліції Києва розповіли, що Валерія Кривенко обіймає посаду начальниці сектору аналізу та переговірної діяльності столичного КОРДу.
У поліцію вона прийшла у 2021 році, розпочавши службу в підрозділі поліції діалогу. Тоді її вибір був свідомим – хотілося бути корисною людям, допомагати їм вільно висловлюватися та організовувати мирні зібрання.
Згодом, набравшись досвіду роботи з людьми у складних і часто кризових ситуаціях, вона перейшла до команди переговірників КОРДу поліції Києва. Саме там її роль стала ще більш відповідальною й напруженою.
Служба, як зазначає Валерія, потребує постійної готовності бути на зв'язку, швидко реагувати на виклики та витримувати психологічний тиск. У цій роботі важливе буквально кожне слово, адже від нього інколи залежить розвиток усієї ситуації.
Попри це, найбільшою цінністю для себе вона називає команду – людей, на яких можна покластися в будь-який момент. У колективі, за її словами, немає поділу на "чоловічі" чи "жіночі" професії – є спільна відповідальність за результат. І кожен тут виконує свою частину роботи, незалежно від ролі.
У кризових ситуаціях переговірники стають першою ланкою між небезпекою та її вирішенням. Поки спецпризначенці можуть готуватися до силового сценарію, саме вони намагаються встановити контакт і знайти вихід через діалог.
Часто це дозволяє уникнути застосування сили та розв'язати навіть найскладніші інциденти мирним шляхом. З часом Валерія переконалася: у цій професії випадкових слів не існує. Кожна інтонація, кожна пауза і кожне формулювання можуть вплинути на результат ситуації, де на кону – безпека людей.
Переговірниця КОРДу Валерія Кривенко / Фото поліція Києва
Теракт у Києві 18 квітня: що відомо
Після 16:00 у Голосіївському районі військовий пенсіонер Дмитро Васильченков влаштував стрілянину по людях просто на вулиці.
Чоловік розстрілював перехожих по дорозі, а потім забарикадувався у магазині "Велмарт".
Поліція вела з ним переговори, але вони не принесли результату. Адже нападник не висував жодних вимог.
Після того, як стрілець вбив одного із заручників, розпочався штурм магазину. Терориста ліквідували.
Відомо про 6 загиблих, а також понад десяток постраждалих.