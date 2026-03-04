Поступово відновлюється рух електротранспорту на лівому березі Києва

Ситуація в енергосистемі "Київпастранс" покращується. Завдяки цьому поступово починає відновлюватись курсування електротранспорту на лівому березі.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Що відомо про відновлення роботи електротранспорту на лівому березі?

Якщо не буде нових пошкоджень енергетики, то 4 березня трамваї та тролейбуси курсуватимуть у звичному режимі, згідно з планом.

Однак, 3 березня вже частково відновили рух на деяких маршрутах:

Трамваї № 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;

Тролейбуси № 29, 30, 31, 37; та зі змінами в русі №43, 47, 50, 50-К.

Від середи дублюючі автобуси – скасовані.

Загалом, з 26 лютого у Києві на правобережжі почали відновлювати рух електротранспорту.

Відновили роботу:

Тролейбуси №: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

Трамваї №: 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Автобуси, які тимчасово припиняли рух: № 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

Що відомо про енергетичну ситуацію в Україні?