Вибух на поштовому терміналі в Києві кваліфікували як теракт

Вранці 5 червня у Києві прогримів вибух на пошті. Є жертва і поранені.

Інцидент трапився у поштовому терміналі в Оболонському районі столиці. Його кваліфікували як теракт. Про це повідомляє прокуратура.

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Що відомо про теракт у Києві 5 червня?

Розпочато досудове розслідування за статтею про терористичний акт, що призвів до загибелі людини,

– йдеться у заяві органу.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, що у поліції уточнили обставини події. Там розповіли, що вибух стався під час огляду однієї з посилок. Загиблий – 59-річний чоловік. Ще двоє чоловіків 37 та 41 років отримали поранення.

До слова, раніше у Житомирі затримали 23-річну жительку Одещини за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. Вона готувала теракт у будівлі підрозділу ЗСУ, плануючи під виглядом кур'єрки доставити туди вибухівку. Жінці оголошено підозру в держзраді, їй загрожує довічне ув'язнення.

Також повідомлялося, що СБУ запобігла підготовці терактів у Кременчуці Полтавської області та затримала 17-річного хлопця, якого завербував ворог. За даними слідства, підліток встановив два саморобні вибухові пристрої біля відділку поліції з планом подвійного підриву: другий вибух мав статися після прибуття на місце екстрених служб. Правоохоронці заздалегідь викрили план і знешкодили вибухівку. Підлітка затримали одразу після закладки пристроїв. Йому загрожує 10 років ув'язнення.