Вибухи на Київщині, у Києві тривога: регіон під атакою БпЛА
- Уночі 11 квітня Київська область зазнала атаки ударних дронів.
- Оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Ударні дрони російської армії долетіли до Київської області вночі 11 квітня. Проти них почали роботу сили ППО.
Про це повідомили у Київській ОВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.
Хронологія атаки
Що відомо про повітряну атаку на Київщину вночі 11 квітня?
Повітряну тривогу у Києві оголосили вночі 11 квітня о 03:52, також "червоними" стали кілька районів Київської області. Це через загрозу атаки ударних дронів російської армії.
О 03:56 Київська обласна військова адміністрація повідомила у соціальних мережах про наявність у повітряному просторі регіону ворожих безпілотників. Та проінформувала про роботу сил Протиповітряної оборони.
Щодо можливих наслідків влада на момент публікації інформації не надавала.
Де ще лунали вибухи цієї доби?
- Увечері ворог атакував Суми БпЛА, постраждав багатоповерховий житловий будинок – спалахнула пожежа, постраждали люди.
- На Полтавщині дрони вдарили по Лубенському районі та пошкодили магазин і кав'ярню – загинула людина, ще одна травмована.
- Також повітряної атаки зазнала Одеса – у місті зафіксували кілька пожеж, мовилося про два будинки та дах гуртожитку.