Вибухи на Київщині, у Києві тривога: регіон під атакою БпЛА

Ударні дрони російської армії долетіли до Київської області вночі 11 квітня. Проти них почали роботу сили ППО.

Про це повідомили у Київській ОВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Що відомо про повітряну атаку на Київщину вночі 11 квітня?

Повітряну тривогу у Києві оголосили вночі 11 квітня о 03:52, також "червоними" стали кілька районів Київської області. Це через загрозу атаки ударних дронів російської армії.

О 03:56 Київська обласна військова адміністрація повідомила у соціальних мережах про наявність у повітряному просторі регіону ворожих безпілотників. Та проінформувала про роботу сил Протиповітряної оборони.

Щодо можливих наслідків влада на момент публікації інформації не надавала.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

