Ворог атакував Київ балістикою: внаслідок удару загорівся склад

Увечері 25 червня Росія запустила по Києву балістичні ракети. Наслідки падіння уламків фіксують у Дарницькому районі.

Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Які наслідки атаки?

Місцева влада проінформувала, що сили протиповітряної оборони відпрацювали по російських балістичних цілях.

Попередньо відомо, що у Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій місцевості. На локацію вирушили екстрені служби.

Ймовірно, локацій буде більше. Інформація про постраждалих поки не надходила,

– написав Ткаченко.

Окрім цього, у тому ж районі столиці внаслідок атаки сталось загоряння складського приміщення.

Нагадаємо, близько 21:00 жителів столиці попередили про загрозу ракетного обстрілу. Моніторингові канали повідомили про рух двох балістичних ракет. Згодом там пролунали вибухи та додалась загроза пуску "Іскандер-М" / С-300 з Курської області Росії.

Нещодавні обстріли України: які наслідки?

Російські війська двічі за день вдарили по Запоріжжю. Спершу вони поцілили в автозаправну станцію, а згодом – в автостоянку. Внаслідок другої атаки на місці влучання загорілись вантажівки. Попередньо, обійшлось без постраждалих.

Також вранці ворог атакував АЗС у Сумах. Через удар безпілотника типу "Молнія" постраждали четверо людей та виникла пожежа.