Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Смотрите также Повторные взрывы в Киеве: столицу атаковали баллистические ракеты

Какие последствия атаки?

Местные власти проинформировали, что силы противовоздушной обороны отработали по российским баллистическим целям.

Предварительно известно, что в Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой местности. На локацию отправились экстренные службы.

Вероятно, локаций будет больше. Информация о пострадавших пока не поступала,

– написал Ткаченко.

Кроме того, в том же районе столицы в результате атаки произошло возгорание складского помещения.

Напомним, около 21:00 жителей столицы предупредили об угрозе ракетных обстрелов. Мониторинговые каналы сообщили о движении двух баллистических ракет. Впоследствии там раздались взрывы и добавилась угроза пуска "Искандер-М"/С-300 из Курской области России.

Недавние обстрелы Украины: каковы последствия?

Российские войска дважды в день ударили по Запорожью. Сначала они попали в автозаправочную станцию, а затем – в автостоянку. В результате второй атаки на месте попадания загорелись грузовики. Предварительно обошлось без пострадавших.

Также утром враг атаковал АЗС в Сумах. Из-за удара беспилотника типа "Молния" пострадали четыре человека и возник пожар.