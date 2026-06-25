Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
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Какие последствия атаки?
Местные власти проинформировали, что силы противовоздушной обороны отработали по российским баллистическим целям.
Предварительно известно, что в Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой местности. На локацию отправились экстренные службы.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Вероятно, локаций будет больше. Информация о пострадавших пока не поступала,
– написал Ткаченко.
Кроме того, в том же районе столицы в результате атаки произошло возгорание складского помещения.
Напомним, около 21:00 жителей столицы предупредили об угрозе ракетных обстрелов. Мониторинговые каналы сообщили о движении двух баллистических ракет. Впоследствии там раздались взрывы и добавилась угроза пуска "Искандер-М"/С-300 из Курской области России.
Недавние обстрелы Украины: каковы последствия?
Российские войска дважды в день ударили по Запорожью. Сначала они попали в автозаправочную станцию, а затем – в автостоянку. В результате второй атаки на месте попадания загорелись грузовики. Предварительно обошлось без пострадавших.
Также утром враг атаковал АЗС в Сумах. Из-за удара беспилотника типа "Молния" пострадали четыре человека и возник пожар.