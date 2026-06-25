Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
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Які наслідки атаки?
Місцева влада проінформувала, що сили протиповітряної оборони відпрацювали по російських балістичних цілях.
Попередньо відомо, що у Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій місцевості. На локацію вирушили екстрені служби.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Ймовірно, локацій буде більше. Інформація про постраждалих поки не надходила,
– написав Ткаченко.
Окрім цього, у тому ж районі столиці внаслідок атаки сталось загоряння складського приміщення.
Нагадаємо, близько 21:00 жителів столиці попередили про загрозу ракетного обстрілу. Моніторингові канали повідомили про рух двох балістичних ракет. Згодом там пролунали вибухи та додалась загроза пуску "Іскандер-М" / С-300 з Курської області Росії.
Нещодавні обстріли України: які наслідки?
Російські війська двічі за день вдарили по Запоріжжю. Спершу вони поцілили в автозаправну станцію, а згодом – в автостоянку. Внаслідок другої атаки на місці влучання загорілись вантажівки. Попередньо, обійшлось без постраждалих.
Також вранці ворог атакував АЗС у Сумах. Через удар безпілотника типу "Молнія" постраждали четверо людей та виникла пожежа.