Ворог тероризує "Шахедами": на Київщині працює ППО

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про атаку на Київщину?

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотниках у повітряному просторі. Сили протиповітряної оборони працюють по виявлених цілях.

В регіоні триває повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють, що в повітряний простір України продовжують заходити нові групи ударних БпЛА з різних напрямків.

Місцевих мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Інформація щодо можливих наслідків атаки уточнюється.

До слова, вночі Повітряні сили відбивали атаку росіян. Росія випустила по території України 139 ударних дронів, з яких українські сили ППО знищили 111. Відомо, що пуски ударних безпілотників здійснювали відразу з кількох напрямків, а українські сили залучили авіацію, зенітні війська та інші засоби для знищення БпЛА.

Росія здійснює масований терор України

Глава української держави Володимир Зеленський повідомив, що в небі над Україною перебуває понад сотня дронів. Окупанти продовжують прицільно обстрілювати залізницю та цивільну інфраструктуру регіонів України.