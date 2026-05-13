Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів летіло на Україну 12 – 13 травня?

З 18:00 12 травня й до ранку 13 травня над Україною було зафіксовано 139 ударних дронів різних типів, зокрема "Шахеди", "Гербери", "Італмаси" та БпЛА-імітатори "Пародія".

Для атаки України Росія використала пускові майданчики БпЛА у Курську, Брянську, Міллєрово, Приморсько-Ахтарську та в Чауді, що на ТОТ Криму.

До збиття ударних цілей було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 13 травня українські сили ППО зуміли знешкодити чи нейтралізувати 111 ворожих дронів різних типів. Водночас на 13 локаціях зафіксовані влучання 20 БпЛА, тоді як на ще 4 – падіння уламків.

У Повітряних силах наголосили, що атака на Україну триває і досі, а також закликали дотримуватись правил безпеки.

