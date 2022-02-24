У КМДА кажуть, що інформація про обмеження в'їзду та виїзду з Києва не відповідає дійсності. Рпніше таку інформацію повідомили ЗМІ.

Про це повідомили в телеграмі КМДА.

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Наразі в'їзди та виїзди з міста не закривали,

– в КМДА кажуть.

Ситуація в Києві

Раніше 24 лютого заступник голови КМДА Микола Поворозник заспокоїв жителів столиці. Він заявив, що рух транспорту, в'їзд та виїзд з Києва ніхто не обмежує.

Водночас уже в обід журналісти Суспільного повідомили про наявні обмеження на в'їзд до столиці. Офіційно цю інформацію тоді не прокоментували.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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Обстріли та прорив

Користувачі соцмереж повідомили про вибух на Лівому Березі. Ймовірно, на військовому об'єкті в Броварах.

У Кличка спростували такі дані. Заступник мера Києва Андрій Крищенко заявив, що в столиці немає ні вибухів, ні обстрілів.

Згодом прикордонники заявили, що російська техніка пішла на прорив у Київській області. Техніка агресора зайшла через пункт пропуску "Вільча".

Працівники Держприкордонслужби та військові України відбивають напад Росії. Ворог обстріляв з градів місце дислокації прикордонників "Млачівки" Житомирського загону.

Прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією,

– наголосили в ДПСУ.

Зміни в метро

У Київській адміністрації попередили пасажирів метрополітену, що по червоній лінії поїзди курсують від станції "Лісової" до "Шулявської".

"Метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний", – наголосили в КМДА.

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