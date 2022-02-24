У Київській області російські військові пішли на прорив державного кордону України. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Державна прикордонна служба України.
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Наразі повідомляється про те, що військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонники спільно з українськими військовими ведуть бій.
Також відомо, що з градів обстріляли відділ прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону.
У Прикордонній службі наголошують, що підрозділи у залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції. Також у відомстві додали, що діятимуть у взаємодії зі Збройними силами України, а також Національною гвардією.
Текст публікації Прикордонної служби України
Російська техніка пішла на прорив в Київській області
В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.
Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча".
Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.
Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з градів.
Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією.