Жодних деталей він не надав. Водночас у мережі повідомляють про вибух на Лівому Березі. Цілком імовірно, що це відлуння атаки на військовий об'єкт у Броварах.
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Вибухи у Києві: чи це правда
За даними з мережі, на Правому та на Лівому березі в районі Воскресенки було чутно вибух. Так користувачі опублікували фото та відео.
Повідомляють, що було дві атаки з допомогою ракет, попередньо – "Калібр". Місця ударів з'ясовують.
Водночас Крищенко запевнив, що вибухів і обстрілів у Києві немає. Тому жителі столиці могли чути лише звук, що долинав із Броварів.
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Вибух у районі Броварів, чути аж у Києві – на Лівому та Правому березі: дивіться відео
Росія напала на Україну: головне
- Під ранок 24 лютого президент Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. Він офіційно вводить війська на територію окупованого Донбасу.
- Після цього в українських містах, зокрема Києві, було чутно низку вибухів. Також відомо про обстріл аеродрому у Василькові під Києвом. Водночас горіли аеропорти в Івано-Франківську та Херсоні.
- З огляду на це в Україні запроваджують воєнний стан. Водночас у Генштабі ЗСУ заспокоїли українців: заявляють, що ситуація – контрольована.
- Вже відомо, що українські війська збили 7 російських літаків. Також є інформація про 50 жертв серед солдатів країни-агресорки.