Про це повідомили в телеграмі КМДА.
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Наразі в'їзди та виїзди з міста не закривали,
– в КМДА кажуть.
Ситуація в Києві
Раніше 24 лютого заступник голови КМДА Микола Поворозник заспокоїв жителів столиці. Він заявив, що рух транспорту, в'їзд та виїзд з Києва ніхто не обмежує.
Водночас уже в обід журналісти Суспільного повідомили про наявні обмеження на в'їзд до столиці. Офіційно цю інформацію тоді не прокоментували.
Обстріли та прорив
Користувачі соцмереж повідомили про вибух на Лівому Березі. Ймовірно, на військовому об'єкті в Броварах.
У Кличка спростували такі дані. Заступник мера Києва Андрій Крищенко заявив, що в столиці немає ні вибухів, ні обстрілів.
Згодом прикордонники заявили, що російська техніка пішла на прорив у Київській області. Техніка агресора зайшла через пункт пропуску "Вільча".
Працівники Держприкордонслужби та військові України відбивають напад Росії. Ворог обстріляв з градів місце дислокації прикордонників "Млачівки" Житомирського загону.
Прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією,
– наголосили в ДПСУ.
Зміни в метро
У Київській адміністрації попередили пасажирів метрополітену, що по червоній лінії поїзди курсують від станції "Лісової" до "Шулявської".
"Метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний", – наголосили в КМДА.
Адреси укриттів по Києву: інтерактивна карта