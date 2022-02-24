Об этом сообщили в телеграме КГГА.

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Пока въезды и выезды из города не закрывали,

– в КГГА говорят.

Ситуация в Киеве

Еще утром 24 февраля заместитель председателя КГГА Николай Поворозник успокоил жителей столицы. Он заявил, что движение транспорта, въезд и выезд из Киева никто не ограничивает.

В то же время, уже в обед журналисты Суспільного сообщили об имеющихся ограничениях на въезд в столицу. Официально эту информацию еще не прокомментировали.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ! Присоединяйтесь к отрядам терробороны!

Обстрелы и прорыв

Пользователи соцсетей сообщили о взрыве на Левом Берегу. Вероятно, на военном объекте в Броварах.

У Кличко опровергли такие данные. Заместитель мэра Киева Андрей Крищенко заявил, что в столице нет ни взрывов, ни обстрелов.

Позже пограничники заявили, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области. Техника агрессора зашла через пункт пропуска "Вильча".

Работники Госпогранслужбы и военные Украины отражают нападение России. Враг обстрелял из градов место дислокации пограничников "Млачевки" Житомирского отряда.

Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией,

– отметили в ГНСУ.

Изменения в метро

В Киевской администрации предупредили пассажиров метрополитена, что по красной линии поезда курсируют от станции "Лесной" до "Шулявской".

"Метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободный", – отметили в КГГА.

Адреса укрытий по Киеву: интерактивная карта