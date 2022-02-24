Об этом сообщили в телеграме КГГА.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Пока въезды и выезды из города не закрывали,
– в КГГА говорят.
Ситуация в Киеве
Еще утром 24 февраля заместитель председателя КГГА Николай Поворозник успокоил жителей столицы. Он заявил, что движение транспорта, въезд и выезд из Киева никто не ограничивает.
В то же время, уже в обед журналисты Суспільного сообщили об имеющихся ограничениях на въезд в столицу. Официально эту информацию еще не прокомментировали.
Обстрелы и прорыв
Пользователи соцсетей сообщили о взрыве на Левом Берегу. Вероятно, на военном объекте в Броварах.
У Кличко опровергли такие данные. Заместитель мэра Киева Андрей Крищенко заявил, что в столице нет ни взрывов, ни обстрелов.
Позже пограничники заявили, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области. Техника агрессора зашла через пункт пропуска "Вильча".
Работники Госпогранслужбы и военные Украины отражают нападение России. Враг обстрелял из градов место дислокации пограничников "Млачевки" Житомирского отряда.
Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией,
– отметили в ГНСУ.
Изменения в метро
В Киевской администрации предупредили пассажиров метрополитена, что по красной линии поезда курсируют от станции "Лесной" до "Шулявской".
"Метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободный", – отметили в КГГА.
Адреса укрытий по Киеву: интерактивная карта