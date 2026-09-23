Мы здесь, чтобы помочь вам выбрать лучшие модели джинсов, которые подойдут к любой верхней одежде. Эти модели для высоких женщин удобны и модны, поэтому смело ищите их в магазинах.
Какие джинсы подходят высоким женщинам
Вот самые удачные модели джинсов, которые идеально подчеркивают длинные ноги и гармонично сидят на высоких девушках:
Джинсы-клеш (Flared / Bootcut). Один из лучших вариантов для высокого роста. Клеш от колена или бедра уравновешивает силуэт, делает его изящным и придает образу ретро-элегантности.
Джинсы-клеш для высоких женщин / Фото с Pinterest
Широкие джинсы и палаццо (Wide-leg / Palazzo). Объемные, свободные от бедра джинсы с высокой или средней посадкой роскошно смотрятся именно на высоких девушках, поскольку рост позволяет носить такой объем без риска "визуально укоротить" ноги.
Широкие джинсы для высоких женщин на осень / Фото с Pinterest
Прямые классические джинсы (Straight leg). Полноразмерные прямые джинсы до самого пола – это универсальная основа гардероба. Они удлиняют силуэт и подходят к любой обуви: от кедов до каблуков.
Прямые джинсы на осень для высоких девушек / Фото с Pinterest
Удлиненные джинсы-карго (Cargo). Накладные карманы добавляют фактуры, а длинный крой создает непринужденный, стильный оверсайз-лук.
Джинсы-карго для высоких девушек / Фото с Pinterest
На что обратить внимание при выборе:
внутренний шов (Inseam): выбирайте маркировку Tall или ищите длину внутреннего шва от 32 до 36 дюймов (81 – 91 см), чтобы штаны не выглядели укороченными, если это не предусмотрено фасоном;
посадка: высокая посадка дополнительно подчеркнет талию, а средняя или заниженная (под пиджаки или оверсайз) будет выглядеть максимально непринужденно.
А к вашему стильному и комфортному образу с джинсами стоит подобрать один из этих микротрендов, которые уже ворвались в жизнь модниц.