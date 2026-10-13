Образ жизни Камалии всегда соответствовал ее статусу: лошади за миллион долларов, роскошные поместья и эксклюзивные наряды от ведущих мировых кутюрье. Впрочем, в последнее время артистка поражает поклонников не только богатством, но и кардинальными изменениями во внешности. Недавно Камалия заметно похудела и откровенно призналась, использовала ли она популярный среди мировых звезд препарат Оземпик.

Камалия говорит, что всегда откровенна со своей аудиторией, поэтому честно рассказывает обо всем. Даже скрывать свое состояние она не стала, а точнее призналась, сколько же стоит ее самое дорогое платье. В разговоре с Павлом Шилько Камалия сразу же назвала сумму.

Где-то 400. Тысяч. Условных единиц. Самое дешевое, наверное, сейчас подумаю, именно платье? Ну, где-то тысяча,

– говорит Камалия о своих нарядах.

Сколько стоит самое дорогое платье Камалии: смотрите видео

Выходит, что самое дешевое платье звезды обошлось ей в 1000 долларов США (около 45 тысяч гривен). В то же время цена самого дорогого концертного или вечернего наряда достигает ошеломляющих 400 тысяч долларов (почти 18 миллионов гривен), что по стоимости можно сравнить с недвижимостью. Камалия уточнила, что речь идет исключительно о платьях, а не о других элементах гардероба или драгоценных украшениях. Как именно выглядит самое дорогое платье, певица не уточнила.



Камалия на сцене / Фото из инстаграма звезды

Не раз мы видели на сцене Камалию в роскошных платьях. Певица обычно выбирала облегающие силуэты, модели, расшитые камнями и стразами, а также роскошные украшения. В то же время, несмотря на возможность покупать дорогие платья, в сети неоднократно критиковали Камалию за отсутствие вкуса и советовали нанять профессионального стилиста.



Камалия в серебристом платье / Фото из инстаграма звезды

Кстати, несмотря на длительный брак с миллиардером, Камалия и сама неплохо зарабатывала. В марте этого года она призналась, какой у нее был самый большой месячный заработок в качестве певицы.