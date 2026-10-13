Стиль життя Камалії завжди відповідав її статусу: коні за мільйон доларів, розкішні маєтки та ексклюзивні вбрання від провідних світових кутюр'є. Утім, останнім часом артистка приголомшує фанів не лише багатством, а й кардинальними змінами у зовнішності. Нещодавно Камалія помітно схудла та відверто зізналася, чи використовувала популярний серед світових зірок препарат Оземпік.

Камалія каже, що завжди відверта зі своєю аудиторією, тому чесно розповідає про все. Навіть приховувати статки не стала, а точніше зізналася, скільки ж коштує її найдорожча сукня. У розмові з Павлом Шильком Камалія одразу швидко згадала суму.

Десь 400. Тисяч. Умовних одиниць. Найдешевша, напевно, зараз подумаю, саме сукня? Ну десь тисяча,

– каже Камалія про свої вбрання.

Скільки коштує найдорожча сукня Камалії: дивіться відео

Виявляється, що найдешевша сукня зірки обійшлася їй у 1000 доларів США (десь 45 тисяч гривень). Водночас ціна найдорожчого концертного чи вечірнього аутфіту сягає приголомшливих 400 тисяч доларів (майже 18 мільйонів гривень), що за вартістю можна порівняти з нерухомістю. Камалія уточнила, що йдеться виключно про сукні, а не про інші елементи гардероба чи коштовні прикраси. Який саме має вигляд найдорожча сукня, співачка не уточнила.



Камалія на сцені / Фото з інстаграму зірки

Не один раз ми бачили на сцені Камалію у розкішних сукнях. Співачка зазвичай обирала приталені силуети, моделі, розшиті камінням та стразами, розкішні прикраси. Водночас попри можливість купувати дорогі сукні, в мережі неодноразово критикували Камалію за відсутність смаку та радили найняти професійного стиліста.



Камалія у сріблястій сукні / Фото з інстаграму зірки

До речі, попри тривалий шлюб з мільярдером, Камалія й сама непогано заробляла. У березні цього року вона зізналася, який мала найбільший місячний заробіток як співачка.