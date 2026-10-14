Звездные гости смогли показать свои роскошные платья. Своими образами похвасталась и сама Кристина Горняк, которая, кстати, является участницей нынешнего Холостяка. Блогерка словно пришла на свою вечеринку с церемонии роз. Особое внимание привлекло роскошное золотое платье в пол с асимметричным верхом, длинным разрезом по ноге и длинным шлейфом, который эффектно развевался при ходьбе.



Кристина Горняк на своем дне рождения в золотом платье / Фото из инстаграма блогерки

Но это был не единственный образ, в котором Кристина предстала перед гостями. Второй наряд был роскошного глубокого винного цвета. Это было короткое игривое платье, полностью усыпанное пайетками. Дополняли образ бархатные длинные театральные перчатки, которые сейчас в моде.



Кристина Горняк и певица KOLA / Фото из инстаграма блогерки

Гости Горняк также выбрали роскошные платья для этого мероприятия. В основном женщины отдавали предпочтение черным нарядам. В частности, продюсерка Юла надела черное кожаное платье без бретелек. Ведущая мероприятия Натали Тур также выбрала черное платье в пол с пикантным вырезом. Наталья Денисенко осталась верна себе и выбрала белое вечернее платье с открытыми плечами и интересной юбкой с прозрачной вставкой.



Натали Тур и Кристина Горняк в вечерних платьях / Фото из инстаграма блогерки



Наталья Денисенко с мужем и Кристина Горняк / Фото из инстаграма блогерки



Юла и Кристина Горняк / Фото из инстаграма блогерки

Как позже рассказала в инстаграме сама именинница, на этом мероприятии удалось собрать 1 000 000 гривен для ГО "Землячки" на необходимое снаряжение. Она также добавила, что для нее было особенно ценно то, что среди гостей были украинские защитники и защитницы.

Был ли среди этих гостей избранник Кристины – неизвестно. Ведь на фоне выхода нового сезона шоу "Холостяк" нотариуска заинтриговала новыми отношениями и намекнула на перемены в жизни.