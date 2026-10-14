Зіркові гості змогли показати свої розкішні сукні. Своїми образами похизувалася й сама Христина Горняк, яка, до речі, є учасницею цьогорічного Холостяка. Блогерка ніби прийшла на свою вечірку з церемонії троянд шоу. Особливу увагу привернула розкішна золота сукня до підлоги, з асиметричним верхом, довгим розрізом на нозі та довгим шлейфом, що ефектно розвіювався під час ходи.



Христина Горняк на своєму дні народження у золотій сукні / Фото з інстаграму блогерки

Але це був не єдиний образ, в якому Христина показалася перед гостями. Друге вбрання було розкішного глибокого винного кольору. Це була коротка грайлива сукня, повністю усипана паєтками. Доповнювали образ оксамитові довгі театральні рукавички, які зараз у моді.



Христина Горняк і співачка KOLA / Фото з інстаграму блогерки

Гості Горняк також вибрали розкішні сукні для цього заходу. Здебільшого жінки обирали чорне вбрання. Зокрема, продюсерка Юла одягла чорну шкіряну сукню без бретелей. Ведуча заходу Наталі Тур також вибрала чорну сукню до підлоги з пікантним вирізом. Наталка Денисенко не зрадила собі й обрала білу вечірню сукню з відкритими плечима та цікавою спідницею з прозорою вставкою.



Наталія Тур та Христина Горняк у вечірніх сукнях / Фото з інстаграму блогерки



Наталка Денисенко з чоловіком та Христина Горняк / Фото з інстаграму блогерки



Юла і Христина Горняк / Фото з інстаграму блогерки

Як розповіла пізніше в інстаграмі сама іменинниця, на цьому заході вдалося зібрати 1 000 000 гривень для ГО "Землячки" на необхідне спорядження. Вона також додала, що для неї було особливо цінним те, що серед гостей були українські захисники та захисниці.

Чи був серед цих гостей обранець Христини, невідомо, бо на тлі виходу нового сезону "Холостяка" нотаріуска заінтригувала новими стосунками та натякнула на зміни у житті.