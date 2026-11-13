5 стильных дизайнов маникюра для коротких ногтей, которые вам захочется повторить этой осенью

Если привычный френч или банальный глянец уже успели надоесть, самое время добавить в образ немного уюта или дерзкого характера с помощью актуального нейл-арта. Он уже завоевывает ленты социальных сетей, пишет издание InStyle.

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Модный маникюр на короткие ногти

С наступлением холодов нам всем хочется окружить себя максимальным комфортом. Именно поэтому в моду триумфально возвращается вязаный маникюр. Мастера воссоздают объемные узоры, напоминающие переплетение нитей в вашем любимом шерстяном свитере. Такой дизайн выглядит необычайно нежно, если взять за основу кремовую, молочную или карамельную базу. Светлые теплые оттенки идеально дополняют любой повседневный гардероб.

Вязаный маникюр на коротких ногтях / Фото из инстаграма @beauty.studio_km

Когда же возникает желание сделать образ более индивидуальным, на помощь приходит покрытие с надписями. Вы можете нанести тонким изящным шрифтом мотивационную цитату, инициалы любимого человека или просто слово, которое вдохновляет каждый день. На скромной длине такие минималистичные послания выглядят стильно и лаконично. Лучше всего они смотрятся на полупрозрачном матовом фоне, ведь тогда буквы становятся главным акцентом композиции.

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Красивый маникюр на короткие ногти / Фото Pinterest

Поклонницам роскошных градиентов стилисты советуют попробовать "маникюр с эффектом ауры". Благодаря плавному перетеканию оттенков специалисты создают яркий ореол прямо по центру ногтевой пластины. Здесь преобладают медовые, коньячные и золотистые пигменты. Плавная растушевка визуально увеличивает объем и придает результату глубину, словно мастер зафиксировал каплю настоящей ископаемой смолы в лучах октябрьского солнца. Такая техника прекрасно маскирует мелкие неровности и выглядит очень современно.

Маникюр с эффектом ауры / Фото Pinterest

Конечно, прохладное время года невозможно представить без насыщенной темной классики. Глубокий оттенок мерло стал абсолютным фаворитом этого ноября. Выразительный винный оттенок, что напоминает спелые ягоды и бокал терпкого напитка, раскрывает свой потенциал именно на коротких ногтях. Он мгновенно придает рукам элегантность и прекрасно сочетается с золотыми украшениями. Девушки могут выбирать как глянцевый блеск, так и матовую отделку – оба варианта гарантированно соберут десятки комплиментов.

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Какой цвет ногтей выбрать осенью / Фото Pinterest

Наконец, тем, кто соскучился по анималистическим мотивам, индустрия красоты предлагает свежую альтернативу привычному леопарду. Черепаховый принт стремительно завоевывает сердца поклонниц моды. Полупрозрачные янтарные, шоколадные и темно-коричневые пятна безупречно имитируют фактуру оправы дорогих дизайнерских очков. Чтобы избежать визуальной перегрузки, мастера маникюра часто сочетают этот яркий рисунок с однотонными ногтями или оставляют значительную часть поверхности свободной от цвета.

Интересный дизайн ногтей осенью / Фото Pinterest

Приближается Новый год, а это значит, что пора определиться с праздничным маникюром. Ранее мы уже рассказывали о новогодних дизайнах ногтей.