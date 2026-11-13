5 стильних дизайнів манікюру для коротких нігтів, які ви захочете повторити цієї осені

Якщо звичний френч чи банальний глянець вже встигли набриднути, саме час додати в образ трохи затишку або ж зухвалого характеру за допомогою актуального нейл-арту. Він уже підкорює стрічки соціальних мереж, пише видання InStyle.

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Модний манікюр на короткі нігті

Із настанням холодів нам усім кортить оточити себе максимальним комфортом. Саме тому в моду тріумфально повертається в'язаний манікюр. Майстри відтворюють об'ємні візерунки, які нагадують переплетення ниток у вашому улюбленому вовняному светрі. Такий дизайн має надзвичайно ніжний вигляд, якщо взяти за основу кремову, молочну або карамельну базу. Світлі теплі відтінки ідеально доповнюють будь-який повсякденний гардероб.

В'язаний манікюр на коротких нігтях / Фото з Інстаграму @beauty.studio_km

Коли ж виникає бажання зробити образ більш персоналізованим, на допомогу приходить покриття з написами. Ви можете нанести тонким витонченим шрифтом мотиваційну цитату, ініціали коханої людини або просто слово, яке надихає щодня. На скромній довжині такі мінімалістичні послання мають стильний і лаконічний вигляд. Найкраще вони працюють на напівпрозорому матовому тлі, адже тоді літери стають головним акцентом композиції.

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Красивий манікюр на короткі нігті / Фото Pinterest

Прихильницям розкішних градієнтів стилісти радять протестувати "манікюр з ефектом аури". Завдяки м'якому перетіканню барв фахівці формують яскравий ореол просто по центру пластини. Тут панують медові, коньячні та золотисті пігменти. Плавне розтушовування візуально збільшує об'єм і робить результат глибоким, наче майстер зафіксував краплю справжньої викопної смоли у променях жовтневого сонця. Така техніка чудово маскує дрібні нерівності та має дуже сучасний вигляд.

Манікюр з ефектом аури / Фото Pinterest

Звісно, прохолодна пора року неможлива без насиченої темної класики. Глибокий відтінок мерло став абсолютним фаворитом цього листопада. Виразний винний тон, що нагадує стиглі ягоди та келих терпкого напою, розкриває свій потенціал саме на коротких нігтях. Він миттєво додає рукам елегантності та чудово поєднується із золотими прикрасами. Дівчата можуть обирати як глянцевий блиск, так і матовий фініш – обидва рішення гарантовано зберуть десятки компліментів.

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Який колір нігтів обрати на осінь / Фото Pinterest

Нарешті, тим, хто скучив за анімалістичними мотивами, індустрія краси пропонує свіжу альтернативу звичному леопарду. Черепаховий принт стрімко завойовує серця шанувальниць моди. Напівпрозорі бурштинові, шоколадні та темно-коричневі плями бездоганно імітують фактуру оправи дорогих дизайнерських окулярів. Аби уникнути візуального перевантаження, майстрині манікюру часто міксують цей яскравий малюнок з однотонними нігтями або залишають значну частину поверхні вільною від кольору.

Цікавий дизайн нігтів на осінь / Фото Pinterest

Наближається Новий рік, а це означає, що варто визначитись зі святковим манікюром. Раніше ми вже розповідали про новорічні дизайни нігтів.