Эксперты по питанию и фитнесу рассказали EatingWell, с каких пяти шагов стоит начинать каждое утро, чтобы чувствовать себя на все сто. Главное – получать удовольствие от жизни и заботиться о своем физическом и психическом здоровье.

Что нужно делать каждое утро после 50 лет

Первое, почему советуют начинать сразу после пробуждения – это легкая и приятная растяжка. Не нужно заставлять себя или садиться на шпагат, достаточно просто мягко потянуться в постели или сделать несколько потягиваний к носочкам, чтобы разогреть суставы и улучшить гибкость.

Сразу после этого обязательно выпейте стакан обычной воды. За ночь тело теряет влагу, а правильный водный баланс утром запускает работу мозга, избавляет от внезапной усталости и помогает оставаться собранными в течение дня. А уже после воды можно спокойно насладиться чашкой любимого кофе, который дополнительно поддержит работу мозга.



Утренняя рутина после 50 лет / Magnific

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Еще одна полезная привычка – выйти на несколько минут на свежий воздух и поймать первые лучи солнца. Короткое пребывание на улице утром снимает стресс, улучшает настроение и заряжает порцией витамина D. Причем выходить стоит в любую погоду и в любое время года.

Также не забывайте о физической активности: это может быть длительная прогулка с собакой, легкая зарядка или домашний пилатес. Главное – активно двигаться хотя бы несколько раз в неделю, ведь это лучший способ сохранить крепкие мышцы и нормальный вес во время гормональных перестроек.



Как поддерживать активность после 50 лет / Magnific

Особое внимание, по словам специалистов, стоит уделить завтраку и планированию рациона. Забудьте о строгих диетах – завтрак должен быть полноценным, с белками, клетчаткой и свежими фруктами или овощами, чтобы дать организму необходимый кальций и энергию. А планирование перекусов на день вперед убережет от хаотичного поглощения сладостей.

Ну а как выглядеть стильно после 50 лет, мы уже точно знаем, ведь ранее писали об этом интересный и полезный материал.