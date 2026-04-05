Безкоштовна юридична допомога: хто має на неї право та як отримати послугу у 2026 році

Всім людям, що перебувають під юрисдикцією України, передбачена безоплатна правову допомога. До списку таких осіб входять не тільки громадяни країни, а ще й іноземці, біженці, чоловіки та жінки без громадянства.

Як отримати безкоштовну юридичну допомогу у 2026 році?

Правова допомога зазвичай означає юридичну консультацію, але це також може бути представництво в судах, про що повідомили у Дії.

Безоплатна первинна правова допомога – це інформування про права та обов’язки людини. Тобто кожна особа в Україні може отримати безкоштовну консультацію юриста з будь-якого питання. Крім того, фахівці можуть допомогти зі складанням скарг, заяв тощо.

Тоді як вторинна правова допомога – це вже захист, а ще представництво в судах чи інших органах. Також цей тип допомоги містить у собі складання документів процесуального характеру.

Однак є нюанс. Отримати вторинну допоможу можуть лише деякі категорії людей, серед яких:

діти;

особи, середньомісячний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого відповідно до групи населення, до якої вона належить;

особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу замість пенсії у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

внутрішньо переміщені особи;

особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

реабілітовані особи;

постраждалі від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

викривачі корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення тощо.

Як можна отримати безоплатну правову допомогу, розповіли у Міністерстві у справах ветеранів. Зокрема є кілька зручних способів:

Прийти до будь-якого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги. Ті, хто живуть у віддалених населених пунктах, можуть отримати правову консультацію під час роботи мобільних та дистанційних пунктів. Зателефонувати до контакт-центру за безкоштовним номером 0 800 213 103. Також консультацію можуть надати онлайн через форму зворотного зв’язку.

Зверніть увагу! Знайди відповідь на важливе юридичне запитання можна, завдяки БПД у Facebook або у довідково-інформаційній платформі WikiLegalAid.

