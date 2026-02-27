Латвія стала першою: в країні офіційно визнали українські електронні підписи
- Латвія офіційно визнала українські електронні підписи, надавши їм повну юридичну силу.
- Це визнання є кроком до цифрової інтеграції України в Європу, дозволяючи українцям підписувати документи та отримувати послуги без зайвої бюрократії.
Латвія змінила закон і прирівняла український електронний підпис до власноручних. Так українці, які перебувають у державі зможуть легше взаємодіяти з державними органами, бізнесом та іншими структурами.
Що означає визнання електронного підпису в Латвії?
Латвія першою визнала КЕП й дозволяє українцям користуватися цифровими послугами. Українські електронні підписи у 2026 році внесли до Довірчого списку третіх країн Єврокомісії. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
У міністерстві зауважили, що зараз в Латвії проживає 31 тисяча українців. Тепер усі вони зможуть взаємодіяти з банками та іншими юридичними структурами без зайвих бюрократичних кроків.
Водночас рішення, які відповідають стандартам ЄС є важливим кроком до цифрової інтеграції України в Європу.
Усі цифрові послуги в Латвії стають доступними для громадян України та бізнесу наших співгромадян. Після визнання українських КЕП українцям не потрібно особисто приходити до органів чи збирати папери. Вони можуть:
- підписувати електронні документи (договори, акти, рахунки) з повною юридичною силою;
- подавати заяви, щоб отримувати державні та муніципальні послуги Латвії;
- підписувати контракти з латвійськими партнерами.
Такий крок з боку латвійської влади став простим рішенням, щоб встановити справжню цифрову безбар’єрність між двома країнами.
Ми будуємо спільний цифровий простір з Європою, де кордони не заважають працювати та розвиватися,
– зазначила заступниця Міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк.
Підсумуємо, в Латвії дозволено використовувати Дія.Підпис-EU або інші е-підписи українських центрів з оцінкою відповідності стандартам ЄС.
Дія.Підпис – кваліфікований електронний підпис для підписання документів в електронній формі. Як зауважують у Дії, фактично КЕП створено як електронний формат вашого живого ручного підпису. Його можна отримати, якщо громадянин має паспорт у вигляді ID-картки або біометричний закордонний паспорт у додатку Дія.
Які ще зміни впровадили в Дії?
В застосунку Дія змінили порядок активації та використання електронного підпису — тепер створення й підпис документів відбувається через новий інтерфейс, спрощений процес ідентифікації та захищеніший механізм авторизації.
Мінцифри також модернізували систему перевірки електронних підписів. Тепер вона стала швидшою та надійнішою, а сервіси застосунку краще взаємодіють із державними реєстрами та системами електронної автентифікації.
Тепер в застосунку державні органи можуть отримувати доступ до персональних даних користувачів Дії для виконання своїх функцій.