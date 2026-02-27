Щоб гроші не зникли: чому військовим варто писати особисте розпорядження на особливий випадок

Військові мають право самостійно визначати коло осіб, яким передаватиметься грошове забезпеченя у випадку полону чи зникнення безвісти. Службовець може написати заяву у вільній формі та визначити долю своїх грошей.

Як військовий може визначити, хто отримуватиме його грошове забезпечення?

Військові мають три варіанти, аби зберегти свої гроші у випадку потрапляння в полон чи зникнення безвісти. Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначає, що в таких випадках грошове забезпечення військового зберігається та його частину можна передати іншим людям для свого майбутнього після повернення.

Щоб скласти особисте розпорядження щодо виплат, військовий повинен:

написати розпорядження в довільній формі. У ньому вказується ім'я особи або кількох людей, якій надходитимуть виплати. Важливо також визначити розмір частки кожному з отримувачів у відсотках;

засвідчити підпис у командира чи нотаріуса;

передати оригінал командиру на зберігання.

Зауважимо! Військовий може вносити зміни в розпорядження або й узагалі скасувати його та скласти нове.

Документ передається командиру частини та зберігається в особовій справі військового. Якщо підпис на розпорядженні засвідчувався нотаріусом, то документ має повернутися до частини за 10 днів із дня засвідчення.

Кому можна передати грошове забезпечення військового?

У Міністерстві оборони пояснили, що якщо захисник написав особисте розпорядження, то гроші передаватимуть лише тим особам, які зазначені в документі. Це не обов'язково мають бути родичі.



Як розподіляються кошти, якщо військовий не залишив особисте розпорядження / Інфографіка Міноборони

Однак, якщо особистого розпорядження немає, то гроші у випадку полону чи зникнення безвісти розподіляються по закону:

50% найближчим родичам (дружині/чоловіку, представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям чи батькам);

решта залишається військовослужбовцю.

Грошове забезпечення зберігається повною мірою, якщо людина перебуває в полоні чи вважається зниклою безвісти. Враховується й посадовий оклад, надбавки та премії за останньою займаною посадою та щомісячна винагорода в 100 тисяч гривень.

Відтак мінімальна сума виплат складає від 120 000 гривень на місяць. Отже, за відсутності розпорядження родина військовослужбовця гарантовано отримуватиме 60 000 гривень, а решта депонуватиметься,

– пояснили в Міністерстві.

Кошти передаються державі та зберігаються, доки військовий не повернеться. Це гарантує, що гроші військового не зникнуть і він цілком їх отримає.

Що ще варто знати про передачу майна військових?