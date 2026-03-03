Навіть не всі жінки можуть виїхати з України: кого не пропустять прикордонники в березні

У березні в україні триває воєнний стан та мобілізація. Тому за правилами цього правового режиму, виїзд за межі держави обмежений для чоловіків призовного віку. Однак навіть не всі громадяни, які мають відстрочку, зможуть поїхати в інші країни.

Хто не має права їхати за кордон у березні?

Дехто з громадян, які мають відстрочку мають право їхати за межі України. Але навіть тут є правові нюанси. Про це в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Вадим Гречківський.

Так, як і раніше, без проблем перетнути кордон можуть:

люди, які мають інвалідність;

більшість жінок;

батьки, які мають більш як трьох дітей;

чоловіки, старші за 60 років та юнаки 18-22 років включно;

військовозобов'язані, які супроводжують на лікування своїх батьків з інвалідністю І або ІІ групи;

близькі родичі військовослужбовців, які загинули під час збройної агресії.

Головною умовою залишається правильно оформлена відстрочка.

Проте не завжди звільнення від мобілізації дозволяють виїзд з України. Робота прикордонників у сфері рішення про виїзд регулюється Положенням про перетин кордону. Там визначені конкретні випадки. За словами адвоката, документ не містить норми про те, що можна випускати всіх студентів.

Вадим Гречківській Адвокат Студенти не можуть виїхати за кордон... Якщо студент старший за 23 роки й у нього є відстрочка, він не може виїжджати, немає правил.

Для студентів-чоловіків, яким 23 – 60 років, порядок суворіший. Навіть факт навчання за кордоном не є причиною для перетину кордону. Тому й вони повинні мати законні підстави, щоб поїхати з України.

Водночас жінкам майже всім дозволено виїжджати за кордон. Вадим Гречківський зауважив, що лише держслужбовці не можуть перетинати межі України. Однак прикордонники випустять таких жінок, якщо вони супроводжують неповнолітню дитину на відпочинок.

Що ще варто знати про правила виїзду за кордон під час війни?