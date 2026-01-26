Не всі можуть отримати спадщину: хто не має на це права

Не кожен родич має гарантоване право на спадщину, навіть якщо спадкування відбувається за законом. Цивільне законодавство передбачає низку випадків, за яких особу можуть усунути від спадкування незалежно від ступеня спорідненості.

Хто не зможе отримати спадщину?

Черкаський апеляційний суд нагадав, що навіть за наявності родинних зв’язків, шлюбу зі спадкодавцем або згадки у заповіті особа може бути позбавлена права на спадкування.

Такі обмеження прямо передбачені законом та застосовуються у випадках недобросовісної або протиправної поведінки спадкоємців. Зокрема, відповідно до статті 1224 Цивільного кодексу України, не мають права на спадщину:

особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи іншого можливого спадкоємця або вчинили замах на їхнє життя;

а також ті, хто навмисно перешкоджав складанню, зміні чи скасуванню заповіту з метою отримання або збільшення спадкової частки.

Окремо визначено коло осіб, які не успадковують за законом.

Йдеться, зокрема, про батьків, позбавлених батьківських прав та не поновлених у них до відкриття спадщини, а також про осіб, які ухилялися від обов’язку утримувати спадкодавця, якщо це встановлено судом.

Зверніть увагу! Крім того, спадкових прав не мають особи, шлюб між якими був визнаний недійсним.

До того ж, за рішенням суду спадкоємець також може бути усунений від спадкування, якщо буде доведено, що він не надавав допомоги спадкодавцеві, який через вік, тяжку хворобу або інвалідність перебував у безпорадному стані.

Хто може отримати спадщину в Україні?

Спадкові правовідносини в Україні регулюються Цивільним кодексом України. Загальне правило передбачає, що спадщина переходить до осіб, визначених у заповіті.

Довідково: Навіть за наявності заповіту окремі особи мають право на обов’язкову частку у спадщині незалежно від волі спадкодавця (стаття 1241 ЦКУ). Йдеться про непрацездатних дітей, чоловіка або дружину, батьків та інших повнолітніх непрацездатних родичів, які перебували на утриманні.

Якщо заповіт відсутній, визнаний недійсним або не охоплює всього майна – то право на спадкування за законом мають спадкоємці відповідних черг, визначених статтями 1261 – 1265 Кодексу.

Що ще слід знати про спадщину в Україні?