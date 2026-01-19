Спадщина з боргами: коли кредити померлого можуть стати вашими
- Борги померлого можуть перейти до спадкоємців, якщо вони приймають спадщину, але відповідальність обмежується вартістю отриманого майна.
- Не всі зобов’язання переходять у спадок, наприклад, особисті немайнові права, аліменти та права на відшкодування шкоди здоров'ю.
Борги після смерті близької людини можуть стати несподіваним юридичним викликом для спадкоємців. За яких умов фінансові зобов’язання переходять у спадок та що варто знати, щоб уникнути помилок, читайте далі.
Чи можна успадкувати борги?
Після смерті людини до складу спадщини входять не лише її активи, а й фінансові зобов’язання, які не припинилися у зв’язку зі смертю. Про це наголошує Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, пише 24 Канал.
Цікаво Конфіскація майна під час військового стану: що передбачає закон
Тому спадкоємці можуть зіткнутися з вимогами кредиторів, якщо приймають спадщину. Незалежно від того, отримують її за законом чи за заповітом.
- Якщо спадщина прийнята, спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора про відкриття спадкової справи, а кредитор – заявити свої вимоги у встановлені строки.
Водночас відповідальність за борги обмежується вартістю отриманого майна та розподіляється між спадкоємцями пропорційно їхнім часткам.
Довідково: Водночас закон дозволяє повністю уникнути таких зобов’язань, якщо спадкоємець у встановлений строк офіційно відмовиться від спадщини, адже прийняття її з умовами або частково – не допускається.
Які борги не можуть перейти у спадок?
Водночас не всі борги та права можуть перейти у спадок, уточнює "Юридична газета". Закон виключає з цього переліку зобов’язання, тісно пов’язані з особою померлого:
- особисті немайнові права;
- аліменти, пенсійні й соціальні виплати;
- право на відшкодування шкоди здоров’ю;
- а також ті обов’язки, які за своєю природою не можуть бути виконані іншими особами.
Що ще слід знати про спадщину?
В українському спадковому праві діє правило обов’язкової частки, яке обмежує повну свободу заповіту. Воно забезпечує, що окремі категорії близьких родичів у будь-якому разі отримають частину спадкового майна, навіть якщо їх не згадано в заповіті.
До таких осіб належать неповнолітні та непрацездатні діти спадкодавця, а також непрацездатні чоловік або дружина й батьки.
Спадкоємець має право не приймати спадщину та добровільно відмовитися від неї, подавши відповідну заяву нотаріусу у встановлений законом строк.