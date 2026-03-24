Добровільне бажання замість мобілізації: чим відрізняються правила служби для жінок
- Жінки в Україні можуть служити в армії лише добровільно за контрактом, примусової мобілізації немає.
- Деякі жінки з певними спеціальностями повинні стояти на військовому обліку, хоча служба залишається добровільною.
Жінки зараз залучаються до служби в війську лише добровільно та мають право на звільнення за певних обставин. Фактичної мобілізації жінок в Україні немає, однак дехто з них все ж має стати на військовий облік.
Чи відрізняється служба у війську чоловіків та жінок?
Якщо чоловіки служать в армії за мобілізацією чи за контрактом, то жінок примусово наразі не призивають і вони можуть служити лише за добровільним бажанням. Як розповів у коментарі 24 Каналу військовий адвокат Роман Лихачов, саме в цьому полягає основна відмінність служби в армії чоловіків та жінок.
Якщо жінка бажає служити в армії, то вона укладає контракт з військовою частиною. Про це прямо сказано в Законі "Про військовий обов'язок і військову службу".
Важливо! Верховний суд неодноразово пояснював, як різниться служба по контракту та за мобілізацією. Коли громадянин долучився до війська за контрактом – це, як правило, добровільне бажання. А хто був призваний по мобілізації – виконує законний обов'язок з захисту держави.
Але дехто з жінок повинні стояти на військовому обліку. Це стосується тих, хто має визначені спеціальності.
Жінки з медичними спеціальностями, наприклад, лікарі, медсестри, фармацевти, вони повинні перебувати на військовому обліку. Це не означає, що їх одразу залучають до бойових дій. Але вони будуть стояти на військовому обліку і фактично в певних моментах, якщо буде колись обов'язкова мобілізація жінок, ці дані будуть використані.
Експерт також розповів, що українське законодавство передбачає й такі звільнення жінок зі служби, наприклад, через вагітність. За словами Романа Лихачова, в механізмах звільнення чоловіків і жінок зі служби теж є різниця.
Якщо в родині двоє військовослужбовців і вони мають спільну дитину, то жінка військовослужбовець може звільнитися, а чоловік ні,
– зазначив адвокат.
Жінки незаконно опиняються на військовому обліку
Українка Ірина Харациді-Логінова, філолог за освітою, випадково дізналася, що перебуває в реєстрі військовозобов’язаних, хоча не має медичної чи фармацевтичної спеціальності й не зверталася до ТЦК добровільно.
Через помилку вона навіть потрапила у "розшук" як ухилянтка. У системі були внесені недостовірні дані, але при цьому знятися з обліку було складно через відсутність чіткої процедури.
У Міноборони та ТЦК визнали помилку і пообіцяли її виправити. Випадок назвали неумисним збоєм або людською помилкою.