Добровільне бажання замість мобілізації: чим відрізняються правила служби для жінок

Жінки зараз залучаються до служби в війську лише добровільно та мають право на звільнення за певних обставин. Фактичної мобілізації жінок в Україні немає, однак дехто з них все ж має стати на військовий облік.

Чи відрізняється служба у війську чоловіків та жінок?

Якщо чоловіки служать в армії за мобілізацією чи за контрактом, то жінок примусово наразі не призивають і вони можуть служити лише за добровільним бажанням. Як розповів у коментарі 24 Каналу військовий адвокат Роман Лихачов, саме в цьому полягає основна відмінність служби в армії чоловіків та жінок.

Дивіться також Право на звільнення по догляду за дитиною: суд викрив дискримінацію у військовій частині

Якщо жінка бажає служити в армії, то вона укладає контракт з військовою частиною. Про це прямо сказано в Законі "Про військовий обов'язок і військову службу".

Важливо! Верховний суд неодноразово пояснював, як різниться служба по контракту та за мобілізацією. Коли громадянин долучився до війська за контрактом – це, як правило, добровільне бажання. А хто був призваний по мобілізації – виконує законний обов'язок з захисту держави.

Але дехто з жінок повинні стояти на військовому обліку. Це стосується тих, хто має визначені спеціальності.

Роман Лихачов Військовий адвокат Жінки з медичними спеціальностями, наприклад, лікарі, медсестри, фармацевти, вони повинні перебувати на військовому обліку. Це не означає, що їх одразу залучають до бойових дій. Але вони будуть стояти на військовому обліку і фактично в певних моментах, якщо буде колись обов'язкова мобілізація жінок, ці дані будуть використані.

Експерт також розповів, що українське законодавство передбачає й такі звільнення жінок зі служби, наприклад, через вагітність. За словами Романа Лихачова, в механізмах звільнення чоловіків і жінок зі служби теж є різниця.

Якщо в родині двоє військовослужбовців і вони мають спільну дитину, то жінка військовослужбовець може звільнитися, а чоловік ні,

– зазначив адвокат.

Жінки незаконно опиняються на військовому обліку