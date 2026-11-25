Примусове доправлення до військкомату можливе навіть за повної відсутності документів, оскільки особу ідентифікують за електронними реєстрами. Водночас строк адміністративного затримання суворо обмежений трьома годинами.

Встановлення особи, яка не має при собі документів

Відсутність паспорта чи військового квитка під час перевірки дає правоохоронцям підставу для затримання людини. Дізнатися інформацію службовці можуть через державні електронні системи, зокрема реєстри МВС, демографічний реєстр та базу "Оберіг". Про це в коментарі 24 Каналу розповів старший військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

Експерт уточнив, що ТЦК не є правоохоронним органом і не має необмежених повноважень щодо розшуку громадян. У передбачених законом випадках адміністративне затримання та доставлення військовозобов'язаних здійснюють уповноважені працівники Національної поліції.

Гончаренко зазначив, що законодавство передбачає можливість отримання та використання центрами комплектування інформації про військовозобов'язаних із державних реєстрів. Так, дані в реєстрі "Оберіг" можуть оновлюватися шляхом електронної взаємодії з іншими державними інформаційними системами.

Данило Гончаренко Старший військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Зокрема, це можуть бути відомості про місце проживання, персональні дані, сімейний стан та інша інформація, необхідна для ведення військового обліку.

Крім того, відомості, які людина подає через державні електронні послуги, можуть потрапляти до відповідних державних реєстрів, звідки передаватися до "Оберегу" в межах передбаченого законом обміну даними.

Отримані законним шляхом дані ТЦК може використовувати для уточнення військово-облікових відомостей, перевірки інформації про особу та організації оповіщення. Водночас будь-яке використання персональних даних має відповідати визначеним законом повноваженням і меті їх обробки,

– зауважив правник.

Алгоритм захисту після затримання

Як показує практика, поліція дійсно може затримати людину, якщо вона не показала свої військово-облікові дані. Це потрібно не для мобілізації, а для встановлення особи.

Як пояснив юрист Владислав Дерій на платформі "Юристи.ua", після затримання спочатку варто негайно повідомити рідних та адвоката, надіславши точні координати, геолокацію та час зупинки. Згідно з відомчими інструкціями та законодавством, особі зобов'язані надати зв'язок із захисником, а відбирати телефон без офіційного оформлення заборонено.

Дайте родичам чітке доручення: терміново сфотографувати або привезти до ТЦК оригінали паспорта; РНОКПП; військово-облікового документа; будь-яких документів, що підтверджують право на відстрочку чи бронювання; а також усі наявні медичні виписки, амбулаторну карту, результати обстежень,

– зазначив юрист.

Обмеження в три години та складання протоколу

Владислав Дерій нагадав, що громадянин має право з'ясувати свій офіційний статус і вимагати складання протоколу про адміністративне затримання за статтею 261 КУпАП. Строк такого утримання за законом не може перевищувати трьох годин із моменту фактичної зупинки.

Категорично не рекомендується підписувати порожні бланки чи заяви про нібито добровільну згоду на мобілізацію. У разі незгоди з діями посадовців слід власноруч робити застереження на бланку перед підписом і вимагати копії всіх оформлених паперів.

Проходження комісії та способи захисту прав

Якщо людину одразу направляють на військово-лікарську комісію без здавання обов'язкових аналізів чи вивчення картки, це є порушенням встановленої процедури медогляду.

Обов'язково озвучуйте кожному лікарю всі хронічні захворювання, травми та скарги. Вимагайте проведення обов'язкових обстежень та надання можливості долучити медичні виписки, які привезуть рідні. У разі ігнорування скарг вимагайте надати копію постанови ВЛК для її оскарження до обласної ВЛК або суду,

– написав Владислав Дерій.

У разі утримання понад три години або блокування доступу адвоката рідні можуть звертатися на лінію 102 із заявою про незаконне позбавлення волі.

Також у подібних ситуаціях подається термінова скарга до слідчого судді місцевого суду в порядку статті 206 Кримінального процесуального кодексу для негайного звільнення.

Нагадаємо, розшук військовозобов'язаних службовцями ТЦК є незаконним. Раніше апеляційний суд визнав, що позначка "Розшукує ТЦК та СП" в Резерв+ є лише інформуванням і не має законної сили.

Тому тепер військовозобов'язані у випадку порушень отримують позначку про "звернення ТЦК до органів Нацполіції".