Виїзд за кордон: чи можуть українці використати ID-картку замість закордонного паспорта

Наразі українці часто виїзджають за кордон за різних обставин. Тому питання документів залишається актуальним як ніколи.

Чи можливо за ID-карткою їхати за кордон?

Зокрема громадян цікавить, чи можна для виїзду за кордон використовувати ID-карту замість закордонного паспорта, і Міграційна служба Дніпропетровської області надала відповідь на це питання.

Українцям нагадали, що паспорт громадянина України є документом, який:

посвідчує особу;

підтверджує громадянство України саме на території України.

Тоді як паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, але вже за кордоном. Такий документ дає право людині на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Тобто для виїзду за кордон потрібно використовувати паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

– наголосили у Міграційній службі.

По паспорту громадянина України у формі ID-картки виїзд за кордон можливий. Проте за однієї умови: у разі укладення відповідних міждержавних угод.

Зверніть увагу! Наразі такі угоди укладено з Турецькою Республікою та Грузією.

Водночас отримати закордонний паспорт за бажанням можуть всі громадяни України. Документ оформлюється дітям від народження. Строк – на 4 роки.

Громадяни віком від 16 років отримають паспорт на 10 років. Про це повідомили у Дії.

У ЦНАПі та Державній міграційній службі ціна становить 733 гривень (оформлення до 20 робочих днів), або 1 085 гривень (оформлення до 7 робочих днів).

У ДП "Документ" – 1 213 гривень (оформлення до 20 робочих днів) чи 1 565 гривень (оформлення до 7 робочих днів).

Важливо! Кожен українець може мати не більш ніж два дійсні закордонні паспорти.

