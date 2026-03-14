Виїзд за кордон: чи можуть українці використати ID-картку замість закордонного паспорта
- Для виїзду за кордон потрібно використовувати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, за винятком укладених міждержавних угод з Туреччиною та Грузією, де можна використовувати ID-картку.
- Отримати закордонний паспорт можуть всі громадяни України, оформлення коштує від 733 до 1 565 гривень залежно від термінів виконання.
Наразі українці часто виїзджають за кордон за різних обставин. Тому питання документів залишається актуальним як ніколи.
Чи можливо за ID-карткою їхати за кордон?
Зокрема громадян цікавить, чи можна для виїзду за кордон використовувати ID-карту замість закордонного паспорта, і Міграційна служба Дніпропетровської області надала відповідь на це питання.
Українцям нагадали, що паспорт громадянина України є документом, який:
- посвідчує особу;
- підтверджує громадянство України саме на території України.
Тоді як паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, але вже за кордоном. Такий документ дає право людині на виїзд з України та в’їзд в Україну.
Тобто для виїзду за кордон потрібно використовувати паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
– наголосили у Міграційній службі.
По паспорту громадянина України у формі ID-картки виїзд за кордон можливий. Проте за однієї умови: у разі укладення відповідних міждержавних угод.
Зверніть увагу! Наразі такі угоди укладено з Турецькою Республікою та Грузією.
Водночас отримати закордонний паспорт за бажанням можуть всі громадяни України. Документ оформлюється дітям від народження. Строк – на 4 роки.
Громадяни віком від 16 років отримають паспорт на 10 років. Про це повідомили у Дії.
- У ЦНАПі та Державній міграційній службі ціна становить 733 гривень (оформлення до 20 робочих днів), або 1 085 гривень (оформлення до 7 робочих днів).
- У ДП "Документ" – 1 213 гривень (оформлення до 20 робочих днів) чи 1 565 гривень (оформлення до 7 робочих днів).
Важливо! Кожен українець може мати не більш ніж два дійсні закордонні паспорти.
Що ще слід знати про документи?
- Змінювати звичайний паспорт на ID-картку в Україні не обов'язково. Зокрема штрафів за подібні дії не передбачено.
- Водночас змінювати документи при перейменуванні вулиці також не потрібно. Це стосується як ID-карток, так і "паспортів-книжок".