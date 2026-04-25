Війна – не виправдвння: суд пояснив, чому не всім дозволено мати зброю в тилу

У суді намагалися довести право цивільного на зберігання вогнепальної зброї. Однак на території, де обвинувачуваний проживав, не було потреби у відсічі та стримуванні збройної агресії та усунення конкретної загрози.

Чи справді чоловік не міг володіти гвинтівкою?

Громадянин обвинувачувався в тому, що з 2022 року незаконно зберігав чотирьох одиниць вогнепальної зброї у своєму помешканні в Тернопільській області. Як йдеться у справі №607/18500/23, на мисливську нарізну гвинтівку "CZ 550" він законного дозволу не мав.

Дивіться також Чому легалізація зброї не означає захист на вулиці: пояснення правил і обмежень

Зброю вилучили поліцейські під час обшуку в березні 2023 року. Тоді суд першої інстанції виправдав чоловіка, адже нібито не було складу правопорушення. Але апеляція довела зворотне: за незаконне зберігання зброї чоловік визнаний винним за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за поводження зі зброєю, яка є в людини незаконно.

Однак захисник обвинуваченого наполягав, що чоловік мав право на зброю, згідно зі статтею 43-1 КК. Він зазначав, що під час воєнного стану або в період збройного конфлікту володіння зброєю є різновидом крайньої потреби. А тому й не вважається кримінальним правопорушенням.

Як справу вирішив Верховний Суд?

Верховний Суд пояснив, чому в цьому випадку не можна застосувати відповідну статтю. На території Тернопільській області, де в чоловіка виявили зброю, бойових дій не ведеться. Тому немає й обставин, через які виникала б необхідність у застосуванні нарізної вогнепальної зброї.

Навіть якщо у березні 2023 року підрозділам ЗСУ зброя видавалася для оборони держави та стримування збройної агресії не виправдовує чоловіка. За місце проживання придбати та зберігати нарізну вогнепальну зброю він не міг, бо це не було необхідно для відсічі та стримування ворога. Тож суд не вбачав підстав, які б дозволи застосувати в такому випадку статтю про право кожної особи на захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Останні новини про незаконне застосування зброї

У справі щодо теракту в Києві 18 квітня з’ясувалося, що чоловік раніше мав проблеми із законом, але зброю у нього не вилучили. Це викликало питання до контролю з боку правоохоронців і процедур перевірки власників зброї. Саме цей фактор може бути одним із ключових у трагедії.

Пізніше стрілянина сталася у Львові. Один з жителів відкрив стрілянину просто у квартирі, використовуючи револьвер Флобера. Його затримала поліція, а згодом з’ясувалося, що він має ментальні порушення. Зброю вилучили, а чоловіка направили до спеціального закладу.

Водночас чимало українців володіють зброєю легально. Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що в Україні на руках у громадян перебуває значна кількість зброї. Ця цифра суттєво зросла після початку повномасштабної війни. Незареєстрована зброя в людей також, на жаль, є. Це створює додаткові ризики для безпеки.