Комуналка душить платіжками: чи можна погасити борг можна частинами

Українське законодавство дозволяє врегулювати борг за комунальні послуги не лише одноразовою оплатою. Це можливо через узгодження зручного способу його погашення разом із постачальником послуг.

Чи можна погасити борг за комунальні послуги частинами?

В Україні існує можливість реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги, що дозволяє споживачам погашати борги частинами, йдеться у законі "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію".

Згідно з ним, громадяни можуть укласти договір про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів.

При цьому, діють важливі умови для споживачів:

на період погашення загальна сума платежів не повинна перевищувати 25% доходів для працюючих громадян;

та 20% для пенсіонерів та осіб, які отримують соціальну допомогу .

До того ж, у третьому кварталі 2025 року рівень розрахунків населення за житлово-комунальні послуги покращився. Сукупний обсяг заборгованості домогосподарств скоротився на 5,4% у порівнянні з попереднім кварталом.

Як оформити реструктуризацію боргу?

Для оформлення реструктуризації необхідно звернутися до постачальника послуг із заявою та надати документи, що підтверджують особу та право власності на житло, пояснили у Кабміні. Укладання такого договору дозволяє уникнути нарахування пені та штрафів, а також забезпечує право на отримання субсидій .

Варто зазначити, що постачальники послуг не зобов'язані погоджуватися на реструктуризацію боргу; рішення приймається на їхній розсуд. Однак, у багатьох випадках компанії йдуть назустріч споживачам, особливо якщо ті демонструють готовність до поступового погашення заборгованості .

Важливо! У разі відсутності договору про реструктуризацію та несплати боргу, постачальник послуг має право звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості .

Що ще слід знати про борги в Україні?