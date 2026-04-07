СЗЧ тепер не вихід: як військовим можна значно легше переводитися між частинами

Українські військові, які бажали перевестися в інші частини, нерідко були змушені самовільно залишати частину й через повну процедуру повертатися вже в іншу. Проте такий варіант підходив не всім, а зараз переведення через СЗЧ взагалі хочуть заборонити. 24 Канал розібрався, як військовим змінити місце слжуби й при цьому не скоювати злочин.

Військові більше не зможуть переходити в обрані частини за допомогою СЗЧ

Військовий омбудсман Ольга Решетилова повідомила, що така практика, як переведення в інші частини за допомогою СЗЧ, ускладнювала управління військами, а деякі підрозділи навіть користувалися цим. У результаті відбувалося хаотичне переміщення між частинами. Тепер таку практику планують припинити, щоб вона не призводила до серйозних проблем для планування в війську. Про це Решетилова розповіла в нещодавньому інтерв'ю для "РБК-Україна".

Дивіться також Потрібно людське ставлення, а не жорсткі покарання, – Сирський висловився про СЗЧ

Після СЗЧ українські військові повертатимуться в батальйон резерву, а звідти – в пріоритетні підрозділи й бригади. Раніше за рішенням суду військовий повертався або у свою частину, або в ту, звідки отримав рекомендаційний лист. За словами Решетилової, відомо про випадки, коли підрозділи переманювали до себе військовослужбовців і розповідали, як їм через самовільне залишення частини перейти саме до них.

І ясно, що це негативно впливає на прогнозування і планування на тактичному рівні, оперативному чи стратегічному. Бо ти ніколи не можеш передбачити, яка кількість людей у тебе в конкретній частині чи на ділянці фронту. Так не має бути,

– сказала військовий омбудсман.

Але Ольга Решетилова наголосила, що після СЗЧ військових не будуть направляти одразу в штурмові підрозділи. Повертатися вони будуть у частини пріоритетного комплектування.

Як перевестися між частинами без СЗЧ?

Військового можуть перевірити, чи має він право на переведення за згодою командира. Для цього в Армія+ розробили невеликий тест. Питання там про те, скільки військовий вже відслужив в поточній частині, який її тип, у яку частину він хоче перевестися, чи є офіцерське звання та придатність до бойової служби.

У разі відповіді, що військовий може переводитися, йому видадуть план, шаблон рекомендаційного листа й список інших документів. Також військовому повідомлять, чи повинен він отримати погодження свого командира на переведення.

У випадку, якщо перевестися не можна, то в додатку вказуватиметься причина.

Крім того, дозволено переводитися з Національної гвардії до ЗСУ й навпаки.



Як перевестися між частинами без потреби СЗЧ / Інфографіка Міністерства оборони

Чи відмовляють командири в переведенні через Армія+?

Крім того, Міністерство оборони ще у 2025 році унормувало порядок реагування командирів на кадрові переведення. Це зробили, аби стало менше випадків ігнорування чи відмов.

Так в командира на рішення є 30 днів. Якщо він дозволяє переведення, то протягом 72 годин має початися здача посади військовослужбовцем.

Спеціальна робоча група реагує на випадки спірних питань, які можуть виникнути під час переведення військового.

Кадровий центр ЗСУ повинен видати наказ чи розпорядження, якщо переведення службовця було погоджене.

Важливо! Для офіцерів готується саме наказ на переведення. А розпорядження дозволяє переведення військового рядового, старшинського та сержантського складу.

Бувають випадки, коли військовим відмовляють й не зазначають чому. Але коли вже готове розпорядження чи наказ, то його виконання є обов’язковим. Центральне управління захисту прав військовослужбовців реагує на відповідні звернення військових. Про порушення можна повідомити просто в застосунку Армія+.

Головне – якщо є наказ на переведення, він має виконуватись. А командир не повинен затримувати військового, який законно вибрав для себе інший підрозділ, де почуватиметься вмотивованим,

– йдеться в повідомленні Міноборони.

Як ситуацію коментують юристи?

Адвокат і керівник практики військового права Адвокатського об'єднання Investment Lawyer Group Сергій Бондаренко в коментарі 24 Каналу пояснив, що військові мають законне право переводитись між частинами. Застосунок Армія+ зараз є загальним майданчиком, де відбувається весь процес.

Сергій Бондаренко Керівник практики військового права АО Investment Lawyer Group Якщо командир не погоджує переведення треба розуміти, що це його право, а не обов'язок на надання дозволу на переведення. Проте, якщо військовий має всі законні права на переведення до іншої частини, але командир не погоджує таке переведення, необхідно оскаржити таке рішення в судовому порядку. У цьому плані вже є судова практика на користь військових.

За словами експерта, важливо, щоб термін несення служби в одній частині був не менше, ніж пів року, а підрозділ, куди воїн хоче перевестися, надав рекомендаційний лист.

Людина може перевестися:

з тилових в бойові частини;

з бойових в бойові частини;

з бойових в тилові частини, але лише на підставі висновку ВЛК.

Що варто знати про СЗЧ?