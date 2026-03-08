Кожен день має значення: скільки потрібно бути у зоні бойових дій для отримання УБД

Військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на захисті країни, мають право оформити статус УБД. Він дає соціальні гарантії та різні пільги, але для його отримання є певні умови.

Скільки треба відслужити у зоні бойових дій?

Наразі в Україні не встановлено жорстких вимог щодо до перебування безпосередньо в зоні бойових дій для отримання статусу УБД відповідно до постанови Кабміну "Про надання статусу УБД".

До початку повномасштабної війни правила були значно суворішими. Військовослужбовець мав відслужити щонайменше 30 календарних днів у зоні бойових дій, щоб претендувати на статус УБД.

Однак повномасштабне вторгнення змінило ситуацію, розповідають юристи компанії CHERNIKOV & PARTNERS. За їхніми словами, ця норма досі зберігається для тих, чий бойовий шлях припав на період проведення АТО/ООС до 24 лютого 2022 року..

У такому разі закон вимагає або 30 днів безпосередньої участі, або документально підтверджене перебування в районах операції протягом цього ж терміну, щоб оформити статус УБД.

Якщо особа брала участь у бойових діях після 24 лютого 2022 року, для отримання статусу УБД достатньо навіть одного дня безпосередньої участі,

– зазначають юристи.

Важливо! Головне для оформлення статусу учасника бойових дій наявність належним чином оформлених бойових донесень, журналів бойових дій та наказів.

Як оформити статус УБД?

Отримати статус учасника бойових дій українці можуть двома шляхами, зазначають у Міністерстві оборони України.

Автоматично. Уповноважені особи військових частин мають внести дані до Єдиного державного реєстру ветеранів війни протягом п'яти днів з моменту, коли бійці почали виконувати завдання. У такому разі статус надається автоматично, а дані обробляються в реальному часі.

Через особисте звернення: Якщо частина не подала дані, боєць може самостійно звернутися до спеціальної комісії Міноборони. Комісія зобов'язана розглянути заяву протягом одного місяця.

Військовослужбовці, які потрапили у полон або були визнані зниклими безвісти, також мають право на отримання статусу УБД, за винятком тих, хто добровільно здався в полон або дезертирував. Документи для них подають командири військових частин,

– додають в Міноборони.

Втім, у наданні статусу УБД можуть відмовити у таких випадках:

Недостатньо документів або відсутні правові підстави.

Військовий подав недостовірну інформацію про участь у боях.

Є вироку суду військовослужбовцю за тяжкий злочин, вчинений під час проходження служби.

Зауважте! Якщо військовий отримав відмову у надані статусу УБД, рішення можна оскаржити в суді або, усунувши помилки в документах та подати заяву повторно.

Що дає статус УБД?