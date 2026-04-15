Повернення чоловіків з-за кордону: адвокат сказав, чи реально і кого стосується насамперед

Володимир Зеленський, перебуваючи у Берліні, наголосив, що Україна разом з німецькою стороною займатиметься питанням повернення українських чоловіків призовного віку з-за кордону. Український президент наголосив, що багато чоловіків виїхали з України незаконно.

Заяву Володимира Зеленського підтримав Фрідріх Мерц, який наголосив, що йдеться про те, як полегшити повернення на батьківщину українських громадян мобілізаційного віку, які отримали притулок у Німеччині. Адвокат Руслан Ружицький розповів 24 Каналу, як може відбуватися повернення чоловіків в Україну.

Чи існує механізм повернення чоловіків в Україну з-за кордону?

"Це може стосуватися усіх чоловіків, які не мають відстрочки. Юридичного механізму зобовʼязати чоловіків повернутися в Україну немає. На початку війни з'явився законопроєкт, який мав зобовʼязати чоловіків повернутися, але влада від нього відмовилась і Верховна Рада його не розглядала", – наголосив адвокат.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський підкреслив, що питанням поверненням чоловіків з Німеччини в Україну мають займатися "відповідні служби обох країн". Це стосується ситуацій, коли молоді чоловіка є мобілізаційного віку і поїхали за кордон тимчасово, але залишилися там "на роки". Крім того, багато хто з них виїхали з України, порушивши законодавство нашої країни. На думку Зеленського, це питання ще й справедливості, адже військовим на фронті потрібні ротації.

Проблема для України, за його словами, у тому, що чоловік, коли живе за кордоном, може порушувати український закон. Але водночас він не порушує закон країни перебування, і ця країна претензій до нього не має. Відповідно затримувати і екстрадувати його підстав немає.

Тому щоб розв'язати питання повернення треба, щоб відповідний закон був прийняти в Україні та в кожній європейській країні. Однак це не реально, враховуючи європейські традиції дотримання прав людини. Тому розраховувати, що приймуть закони, які дозволять повертати українців, не варто,

– підкреслив Руслан Ружицький.

Він додав, єдине, що можуть зробити європейські країни, це скасувати чоловікам певні допомоги, а також якось ускладнити життя. Проте, наприклад, зараз чоловіки за кордоном можуть спокійно робити закордонний паспорт, і Україна це не обмежує. Тому Україна зі свого боку ще не все зробила.

Що відомо про повернення українських молодиків з-за кордону?